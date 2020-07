Gaich, alvo do Benfica, está perto do CSKA Moscovo

O CSKA Moscovo está interessado em Adolfo Gaich, avançado argentino, de 21 anos, pelo qual o Benfica já apresentou uma proposta, tal como Record já deu conta. De acordo com o portal Mundo Azulgrana, o emblema russo terá feito uma oferta de nove milhões de euros, por 90 por cento do passe do jogador do San Lorenzo. A mesma publicação refere que a equipa do campeonato argentino ficará ainda com direito a 10 por cento de uma futura venda do dianteiro.

Uma proposta que terá agradado aos responsáveis do San Lorenzo, pelo que há uma forte hipótese de o alvo do Benfica se poder mudar em definitivo para a Rússia.