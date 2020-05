Gaitán e o último jogo pelo Benfica: «Naquela tarde pensei muito sobre a minha decisão»

Nasceu para o futebol no Boca Juniors, tendo se transferido em 2010 para o Benfica, clube onde jogou durante seis temporadas. Esta sexta-feira, Nico Gaitán, recordou à BTV, como foi difícil deixar a formação encarnada, admitindo que lhe custou mais do que quando saiu do Boca.





"Foi diferente. No Boca, fiz toda a minha formação, mas sabia que iria ter de sair. Era como morar com os pais, sabes que um dia vais ter de sair para fazer a tua vida. Era muito novo e não percebia muito bem. No Benfica, a saída aconteceu quando tinha já seis anos de clube. Foram sentimentos diferentes... senti mais a saída do Benfica.""Lembro-me [do meu último jogo e do momento a chorar no banco]. Vi que ia sair. A minha última bola pelo Benfica deu golo, foi o Jonas que me passou. Foi muito diferente. Antes do jogo já sabia que ia sair do Benfica mas não disse a nenhum dos meus companheiros porque queria que se focassem no jogo. Naquela tarde passei muito tempo a pensar se a decisão que estava a tomar era correta ou não. Não consegui descansar depois do almoço como num jogo normal. Correu tudo bem, a equipa conseguiu ganhar. Depois do jogo comuniquei aos meus colegas, para saberem por mim antes que soubessem pelos media", recordou o argentino, que atualmente está vinculado ao Lille.Sobre um possível regresso à Luz, Gaitán tem uma certeza: "Sei que um dia regressarei, não sei se enquanto jogador, era algo que gostaria muito mas sei também que não depende só do jogador mas também da equipa técnica, se me quer ou não", afirmou, assegurando que mesmo que não regresse como futebolista, será como adepto."O Boca e o Benfica são duas camisolas pelas quais tenho muito carinho e pelas quais dificilmente diria que não. O futebol, muitas vezes depende de muita coisa. Não sei se voltarei como jogador, mas um dia voltarei com adepto. Espero que me recebam da melhor maneira. Estarei sempre a apoiar, onde quer que esteja", disse.