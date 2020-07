Gaitán feliz com regresso: «Desejo-lhe o melhor míster Jorge Jesus»

Nico Gaitán partilhou o balneário com Jorge Jesus no Benfica entre 2010 e 2015, até o técnico deixar a Luz e abraçar novo desafio no Sporting. O jogador, de 32 anos, que na última temporada esteve nos franceses do Lille mostrou-se feliz pelo regresso do amadorense.





"Que grande notícia. Desejo-lhe o melhor míster Jorge Jesus, para este novo passo no Benfica", afirmou numa resposta à publicação do Benfica no Instagram que anuncia Jesus como treinador das águias a partir de 2020/21, juntando-se à satisfação de Andre Carrillo, Artur Moraes e Javi Garcia, todos ex-jogadores do antigo técnico do Flamengo.Também os compatriotas Salvio e Di María, antigos jogadores do Benfica, mostraram-se contentes pelo regresso de Jorge Jesus.