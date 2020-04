Gaitán reage ao 'livre à Panenka': «Agradeço o carinho mesmo já não estando no Benfica»

Nico Gaitán marcou uma era no Benfica e rubricou alguns golos de elevada nota artística, como diria Jorge Jesus, seu treinador na Luz. O criativo argentino, agora colega de equipa da também ex-águia Renato Sanches, viu um golo seu partilhado pelas redes sociais dos encarnados e não se coibiu de comentar.





Mais especificamente no Instagram, o Benfica deixou a pergunta. "Onde estavas quando Nico Gaitán fez isto?", pode ler-se, partilhando o célebre 'livre à Panenka', como ficou conhecido, apontado aos gregos do PAOK (3-0) no caminho dos encarnados rumo à final da Liga Europa, em 2013/14.O momento de antologia mereceu resposta do jogador que passou seis temporadas na Luz antes de sair para o Atlético Madrid em 2016. "Eu? Dentro do campo. Aproveito para agradecer aos fãs pelo seu carinho mesmo já não estando na equipa [do Benfica]. Obrigado e abraço para todos", vincou o argentino.Também Sílvio, antigo jogador dos encarnados e atualmente ao serviço do V. Setúbal, comentou o golo. "Dentro de campo! Nico Gaitán tinha destas coisas!!", reiterou o lateral português.O internacional argentino, agora com 32 anos, foi contratado pelo Benfica em 2010, ao Boca Juniors, e no trajeto de águia ao peito conquistou três campeonatos, cinco Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.