Gaitán recorda jogo após a morte de Eusébio: «Não podíamos perdê-lo»

Durante seis temporadas, Nico Gaitán jogou ao serviço do Benfica, clube que, assume, gostaria de um dia voltar. O avançado argentino de 32 anos, recordou à BTV esta sexta-feira vários momentos que ficaram gravados na sua memória. A morte de Eusébio e o clássico frente ao FC Porto na jornada seguinte são exemplos.





"Foi uma semana diferente. Tínhamos acabado um jogo e tínhamos dois dias de folga. Fui à Serra da Estrela porque tinha lá a familia. Fui com o Maxi. Estávamos lá e ligaram-nos a dizer que tínhamos de voltar. Foi tudo muito estranho. Eu não estava à espera. Foi uma semana muito diferente. A carga emotiva... dava para perceber que não podíamos perder aquele jogo [Benfica-FC Porto]. Quando chegas ao estádio, o ambiente... sentias que não podias não ganhar. Foi um jogo magnífico da equipa, derrotámos um grande rival com um grande caráter", recordou Gaitán.Mas houve outros clássicos que Gaitán dificilmente esquecerá."É difícil de explicar, só se pode sentir. Quando se joga um clássico, a motivação é maior. É um jogo que não se pode perder, tentamos dar sempre o máximo. As equipas tem jogadores com muita qualidade, os jogos são muitos renhidos. Não sei se foi ao Sporting a equipa a que mais fiz golos em Portugal, a verdade é que não fazia muitos, não era de fazer golos. Fiz ao Sporting, ao FC Porto... Uma semana ou 10 dias antes, eu tinha já grande motivação para que o jogo chegasse", afirmou."Um grande momento que vivi foi o golo do Lima, contra o Sporting. Foi uma jogada em que saiu tudo como tinha de sair, passe com o pé direito num bola no ar, depois o Lima faz um golo grande", recordou Gaitán, acrescentando: "destaco também o jogo em Alvalade no tricampeonato em que ganhámos e passámos à frente, para o 1º lugar. Esse jogo foi muito especial. Sabíamos que passando à frente deles, dificilmente nos alcançariam. Ali, caminhámos para o tri. Foi uma época de muita emoção."