Gala Cosme Damião: 'Correio da Manhã' avança que Benfica pagou a figurantes para encher plateia

O Benfica contratou figurantes para estarem presentes na Gala Cosme Damião, que se realiza no próximo dia 4 de março (quarta-feira) no Campo Pequeno, apurou o Correio da Manhã.





O anúncio publicado pela Egor (empresa na área de outsourcing) numa plataforma online de emprego pedia "figurantes para Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios". Sem nunca mencionar o nome do Benfica, pedia-se aos candidatos a figurantes "formação ao nível do 12º ano", "excelente apresentação" e "disponibilidade imediata".