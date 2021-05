Galardões Cosme Damião começam a ser revelados

Os Galardões Cosme Damião relativos aos desempenhos do último ano começam a ser revelados a partir de hoje, estendendo-se até ao próximo domingo. A distinção ‘Revelação Futebol’ será entregue hoje, sendo Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos, Nuno Tavares, Tomás Tavares e Ana Vitória os nomeados. Os vencedores das categorias ‘Revelação Modalidades’ e ‘Formação’ também serão hoje anunciados.

No que concerne ao desporto-rei, o prémio de ‘Futebolista do Ano’ será revelado na sexta-feira, com Pizzi (vencedor em 2020), Taarabt, Rafa, Weigl e Cloé Lacasse a estarem entre os possíveis consagrados. "A pandemia inviabilizou a habitual gala. A entrega dos prémios será feita na emissão da BTV", revelaram as águias, depois de as votações terem decorrido no site oficial do Benfica.