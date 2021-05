Galardões Cosme Damião revelados entre 2ª feira e domingo

O Benfica revelou este domingo que irá, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, entregar os vários galardões Cosme Damião em dias diferentes, decorrendo a revelação dos mesmos entre segunda-feira (amanhã) e domingo.





"A pandemia inviabilizou a habitual gala. A entrega dos prémios será feita na emissão da BTV", revelaram os encarnados no site oficial, depois de a votação das distinções ter decorrido precisamente no sítio oficial do clube da Luz na Internet.Segunda-feira: Revelação Futebol, Revelação Modalidades, Formação;Terça-feira: Modalidade do Ano, Atleta de Alta Competição;Quarta-feira: Treinador do Ano;Quinta-feira: Inovação, Parceiro do Ano, Projeto do Ano;Sexta-feira: Futebolista do Ano;Sábado: Casas do Benfica;Domingo: Carreira, Mérito e Dedicação, Homenagem.Ana Vitória (Futebol feminino)Diogo Gonçalves (Futebol masculino)Gonçalo Ramos (Futebol masculino)Nuno Tavares (Futebol masculino)Tomás Tavares (Futebol masculino)Daniela Ferreira (Voleibol feminino)Etson Barros (Atletismo)Gabriel Cavalcanti (Andebol)Jacaré (Futsal)Marta Martins (Basquetebol feminino)AtletismoFutsal femininoFutsal masculinoHóquei em patins masculinoVoleibol femininoVoleibol masculinoAna Catarina (Futsal feminino)João "Betinho" Gomes (Basquetebol masculino)Lucas Ordoñez (Hóquei em patins)Petar Djordjic (Andebol masculino)Rapha Oliveira (Voleibol masculino)Vasco Vilaça (Triatlo)Marcel Matz (Voleibol)Nuno Brites (Voleibol feminino)Pedro Henriques (Futsal feminino)Pedro Rocha (Atletismo)Cloé Lacasse (Futebol feminino)Pizzi (Futebol masculino)Rafa (Futebol masculino)Taarabt (Futebol masculino)Weigl (Futebol masculino)