Galatasaray entra na corrida por Gedson e Fatih Terim até já ligou a Mourinho

Depois de ter visto a via italiana fechar-se, após a decisão do Torino em optar por contratar jogadores com experiência de Serie A, Gedson Fernandes foi esta terça-feira colocado como estando muito próximo de reforçar o Galatasaray.





A informação do interesse do conjunto de Istambul foi inicialmente lançada pelo jornalista transalpino Nicolo Schira, sendo depois amplificada pela imprensa turca - pelo 'Fanatik' e 'Sporx', por exemplo -, que até já fala de uma chamada de Fatih Terim, o treinador do Galatasaray, para José Mourinho, de forma a saber a opinião do português sobre o seu (ainda) pupilo no Tottenham.Ao que tudo indica, a ideia dos turcos passará por um empréstimo, tal como sucedia até ao momento com os londrinos, que já se mostraram recetivos a aceitar libertar o jogador caso essa seja a vontade do Benfica.