Galatasaray paga 500 mil euros ao Benfica pelo empréstimo de Gedson

Gedson Fernandes vai jogar nos turcos do Galatasaray até ao final da temporada, como Record revelou. O emblema de Istambul informou no site oficial que vai pagar 500 mil euros pela cedência do internacional português que cumpriu a primeira época ao serviço do Tottenham, de José Mourinho. Cumpriu apenas dois encontros oficiais pelo emblema de Londres.





O Galatasaray referiu também que o médio, de 22 anos, vai auferir em salário 650 mil euros até ao término da época 2020/21.