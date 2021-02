Galatasaray de olho em Ferro

O jornal espanhol 'As' avança esta quarta-feira que o Galatasaray tem Ferro debaixo de olho. O defesa-central português do Benfica esteve na mira do clube turco em janeiro, mas acabou por rumar ao Valencia, por empréstimo.





O 'Gala' contava vender Christian Luyindama e queria Ferro para o seu lugar, só que o defesa congolês acabou por não sair da Turquia. O Valencia chegou a acordo com o Benfica - tem opção de compra do passe - mas os turcos ainda não perderam Ferro de vista...O Galatasaray conta com a relação de amizade que o seu técnico, Fatih Terim, tem com Rui Costa. Terim foi treinador do agora vice-presidente das águias na Fiorentina e terá sido muito por conta dessa relação que o clube garantiu o empréstimo de Gedson Fernandes, que estava cedido ao Tottenham.O clube turco vai tentar o empréstimo no verão; o Benfica, adianta o 'As', pede 20 milhões de euros pelo passe de Ferro.