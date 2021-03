Galatasaray quer manter Gedson

Gedson está cedido ao Galatasaray até ao final da temporada mas os turcos querem manter o internacional português por mais um ano, segundo avança a imprensa turca. As negociações com o Benfica já terão mesmo principiado. De acordo com o portal ‘Sporx’, o emblema português quer incluir uma cláusula de compra obrigatória de 10 milhões de euros no novo acordo pelo médio, algo que o clube de Istambul rejeita, oferecendo apenas um milhão de euros por nova cedência das águias.

O médio, que disputa atualmente o Campeonato da Europa de sub-21, rumou em janeiro à Turquia depois de uma passagem discreta pelos ingleses do Tottenham, onde cumpriu somente duas partidas oficiais em 2020/21. Desde que chegou à equipa orientada por Fatih Terim, Gedson, de 22 anos, alinhou em todos os jogos após a estreia: oito. À exceção do primeiro, em que até marcou, cumpriu todos os encontros como titular. Com o Benfica tem contrato até final de junho de 2023.