Uma garrafa voou para o banco de suplentes do Benfica, no decorrer da segunda parte, não tendo, contudo, acertado em ninguém. Svilar, Krovinovic e Castillo, jogadores que não tinham sido mandados para o aquecimento por Rui Vitória, foram surpreendidos pelo objeto e viraram-se com espanto para trás para tentar perceber de onde teria vindo.





Com surpresa e sem perceber a atitude dos adeptos que lançaram a garrafa, acabaram por olhar uns para os outros e limitaram-se a alertar um dos seguranças que se encontrava presente junto ao banco das águias.

O guardião belga acabou por mostrar aquilo que o ia atingindo, mas o segurança apenas tomou nota e, através do intercomunicador, parece ter transmitido a informação a quem de direito. Contudo, este deixou ficar a garrafa, a qual acabou por permanecer no banco até ao final do encontro.