Gaspar Ramos e a saída do Benfica da Champions: «É um golpe profundo»

Gaspar Ramos, ex-dirigente do Benfica, também já reagiu à derrota do Benfica frente ao PAOK, que ditou a eliminação da Champions. "É um golpe profundo tendo em conta as expetativas que foram criadas. O Benfica vai ter a possibilidade de assumir-se na Liga como ganhar. Com a grandeza que tem, o Benfica está obrigado a possuir hegemonia em Portugal. A equipa foi reforçada e está certamente melhor. Os treinadores, mesmo quando são bons, perdem e mesmo quando têm grandes planteis. Em seis anos, Jesus perdeu três campeonatos com plantéis extraordinários. Quando avançamos com riscos desta ordem, é um perigo que no fundo acabou por se concretizar", disse à CMTV.