Gaspar Ramos: «Se forem sócios do Benfica, têm de ser erradicados»

Gaspar Ramos, antigo dirigente do Benfica, considerou que o ataque ao autocarro do Benfica fere a imagem do clube e que os responsáveis têm de ser condenados.





"É um caso de polícia. Há que identificar quem é que fez aquilo. Se forem sócios do Benfica, têm de ser erradicados. Nem sei se são benfiquistas, admito que sejam. Criminalmente têm de ser penalizados de forma exemplar. Situações destas não podem acontecer. Todos nós ficamos revoltados [com empate] e aborrecidos com treinador e jogadores mas nada justifica isto. os jogadores têm de ser protegidos, mas isto é um ataque ao Benfica", referiu a Record.