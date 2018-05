Bruno Gaspar não quer ter outra temporada como a última em Itália e, por isso,sabe que o lateral-direito vê um possível regresso ao Benfica com agrado. O jogador, que se mudou em definitivo do V. Guimarães para a Fiorentina em 2017, pretende jogar com regularidade e voltar a um campeonato onde se impôs seria sempre algo a considerar. Armando Evangelista, treinador que orientou o defesa nos vimaranenses, avança que "faz todo o sentido o regresso a uma casa que bem conhece e com perspetivas de jogar"."É bom para o Benfica e é favorável para ele também", vincou, em declarações à Rádio Renascença, elogiando o "pulmão impressionante" de Gaspar.