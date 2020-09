Gastos com pessoal aumentaram face ao investimento nas modalidades e futebol feminino

A rubrica de gastos com pessoal do grupo Benfica aumentou de 12,5 milhões em junho de 2019 para 13,9 milhões de euros um ano depois. A direção da águias justificam este aumento com a aposta nas modalidades mas também no futebol de formação.





"O confinamento e a suspensão de todas as atividades desportivas do clube não geraram suspensões e/ou anulações de contratos ativos e/ou em curso. O crescimento de 11,6 por cento da rubrica de 'gastos com pessoal' comparativamente com o exercício anterior é explicado essencialmente pelo aumento da atividade operacional do clube, nomeadamente pelo investimento nas modalidades e futebol feminino, bem como o reforço da estrutura operacional ligada ao futebol formação", justificaram os encarnados num documento enviados aos sócios.