Gastos com pessoal no Benfica ascendem quase aos 50 milhões de euros no último semestre

A SAD do Benfica teve uma despesa de 49,7 milhões de euros em gastos com pessoal no semestre compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2020, tal como mostra o Relatório e Contas divulgado esta sexta-feira. Ora, estes números representam "um crescimento de 7,8% face ao período homólogo" de 2019, tal como se lê.





Esta variação, referem as águias, é "essencialmente explicada pelo aumento da massa salarial na sequência da forte aposta no reforço do plantel e da estrutura do futebol profissional."Olhando com maior detalhe, os encarnados gastaram aproximadamente 38,8 milhões de euros em remunerações fixas do pessoal face aos 30,8 milhões declarados há um ano. Os encarnados dispenderam ainda 998 mil euros em remunerações variáveis.Já as remunerações dos órgãos sociais baixaram. A SAD pagou 248 mil euros em comparação com os 298 mil euros declarados há um ano.