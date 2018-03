Os golos de Jonas não têm passado despercebidos pelo Mundo e o diário italiano ‘Gazzetta dello Sport’ coloca o internacional brasileiro no melhor onze da última jornada europeia, num trio ofensivo completado por Messi (Barcelona) e Mário Gómez (Estugarda). Numa escala de 0 a 10, o dianteiro encarnado colhe até a melhor apreciação por parte da publicação, com 8,5, almofadados no hat trick ao Marítimo.

Numa outra análise, o internacional brasileiro é também incluído na melhor equipa de sul-americanos a atuar na Europa, neste caso tendo igualmente por base as atuações nas últimas jornadas dos campeonatos do velho continente. Numa formação com o ex-Benfica Ederson na baliza, Marcelo (Real Madrid), Gabriel Silva (Saint-Étienne) e Dani Alves (PSG) fazem o trio defensivo, enquanto Perotti (Roma), Di María (PSG), Dybala (Juventus) e Messi (Barcelona) formam o quarteto do meio-campo. Na frente, o jogador benfiquista forma parceria com Lucas Alario (Bayer Leverkusen) e Muriel (Sevilha).

