Gedson aborreceu-se mas acabou por entrar

Gedson fez, com Cervi e Zivkovic, parte do lote dos primeiros jogadores a ir para o aquecimento, mas o golo de Ferro aos 59’ fez com que Bruno Lage pedisse ao médio para regressar ao banco, em troca com Jonas.O jovem voltou visivelmente aborrecido, mas mal sabia que acabaria, ainda, por ser o primeiro a entrar em campo. Passados cinco minutos de se ter sentado no banco, o mesmo Ferro acabaria por ser expulso e Lage voltava a pedir a Gedson para aquecer, desta vez, no lugar de Cervi. Passados 14 minutos, o internacional português entrou em campo para render Rafa.