Gedson e os 50 jogos pelo Benfica: «Não esperava que fosse tão rápido»

Gedson chegou à meia centena de jogos pelo Benfica, frente ao Cova da Piedade, e, olhando para trás, o médio realça que "não esperava que fosse tão rápido". A verdade é que sim, desde a estreia, frente ao Fenerbahçe, na época passada, até ao encontro com o conjunto de Almada, já lá vão meia centenas de jogos de águia ao peito e um só sentimento.





"Foi um sonho tornado realidade. Desde o primeiro dia que vesti esta camisola sempre tive o sonho de pisar grandes palcos e poder ir sempre longe com a camisola do Benfica. Esta é uma marca importante e espero fazer muito mais", frisou o médio à BTV, onde assinala que foi quase tudo perfeito: "Melhor, só se no ano passado tivéssemos vencido mais títulos coletivos. Para qualquer jogador da formação, além de ser campeão, há também o sonho de ganhar uma Taça. Qualquer conquista com este símbolo é um sonho".Ainda assim, esta marca poderia ter sido atingido mais cedo, caso não fosse a lesão contraída no período de férias, que obrigou a que apenas voltasse à competição mais tarde. Um momento complicado, mas para o qual Gedson contou com muito apoio. "Foi um período difícil, admito. Foi a minha primeira lesão. Não me fui muito a baixo, pois tive um grande suporte da equipa técnica e dos colegas. Ajudaram-me muito, mantiveram-me confiante. Fui sempre bem acompanhado, tanto pelos mesmos colegas, como familiares e amigos. Após ter voltado de lesão, o que os meus colegas me disseram foram sempre palavras muito motivadoras. Deram-me a confiança que precisava e foi sempre a trabalhar, treino a treino para ganhar um espaço nesta equipa, que é o objetivo de qualquer jogador".