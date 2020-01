Gedson já fez exames em Londres e prepara-se para assinar pelo Tottenham

Gedson Fernandes já fez os exames médicos em Londres, revelou a 'Sky Sports'. O anúncio da transferência para o Tottenham será feito dentro das próximas 24 horas, garante o jornal britânico. Como Record adiantou, será um empréstimo de época e meia com opção de compra de 50 M€.





Lançado na equipa principal por Rui Vitória, no início da última época, o jovem foi perdendo espaço com Bruno Lage, pelo que a saída era o desfecho pretendido por clube e jogador.Gedson prepara-se agora para a primeira experiência no estrangeiro, depois de representar o Benfica por mais de 10 anos, tendo sido campeão em todos os escalões.