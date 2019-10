Gedson: «Jogo sofrido e uma vitória arrancada a ferros»

Gedson comentou no final do jogo a vitória do Benfica frente ao Lyon, esta quarta-feira, no Estádio da Luz."Foi um um jogo sofrido e uma vitória arrancada a ferros. A equipa esteve bem, demos tudo o que tínhamos para dar", afirmou o médio."Num jogo de futebol é sempre difícil prever o resultado. Foi um golo que ninguém estava à espera num lance caricato. A equipa conseguiu o objetivo", afirmou sobre o lance que deu a primeira vitória aos encarnados na Liga dos Campeões.