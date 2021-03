Gedson Fernandes foi emprestado em janeiro ao Galatasaray até final desta temporada e, segundo a imprensa turca, o negócio inclui uma cláusula que ‘obriga’ o internacional português a alinhar de início pela formação orientada por Fatih Terim. A informação citada pelo jornal ‘Fotomac’ avança que por cada vez que a equipa de Istambul não utilizar o médio formado no Benfica Campus e este não estiver lesionado, o Benfica recebe uma compensação financeira.

A verdade é que o jogador, de 22 anos, que tem contrato com as águias até junho de 2023, já soma oito presenças oficiais e um golo pelo Galatasaray. Ou seja, alinhou em todos os encontros desde que chegou à Turquia e foi mesmo titular em todas as jornadas do campeonato daquele país.