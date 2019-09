Gedson segue na Positionumber

Gedson continua a ser representado pela Positionumber, ao contrário do que foi noticiado. Record sabe que o médio tem ligação com a empresa até 2021 e nada indica que vá existir uma quebra de ligação entre as partes.





O jogador é representado pela Positionumber desde os 14 anos e, de acordo com o que o nosso jornal apurou junto de um familiar próximo, a confiança que mantém na empresa liderada por Miguel Pinho mantém-se inalterável, não vendo motivos para mudar de agente.