Gedson só volta em setembro

Operado a meio do último mês de junho a uma fratura do 5º metatarso do pé direito, Gedson tinha um período de afastamento previsto nunca inferior a dois meses. A recuperação tem corrido dentro do previsto mas é certo que o internacional português não estará em condições de voltar a competir antes da próxima pausa para os compromissos das seleções nacionais, a meio de setembro. Afinal, depois de ser dado como clinicamente apto do problema no pé, ainda terá de cumprir a sua pré-temporada e recuperar o tempo e o ritmo perdidos, uma vez que falhou todo o período de preparação das águias.

A reabilitação, porém, não será apressada, pois a mazela é delicada e não permite que sejam queimadas etapas sob risco de alguma recaída futura.