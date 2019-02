Gedson: «Somos todos um, somos todos o Benfica»

Gedson destacou o grande valor coletivo do Benfica no final do jogo com o Galatasaray que as águias venceram por 2-1. "Fizemos um grande jogo, a equipa esteve unida e serena. Alcançámos um dos nossos principais objetivos que era a vitória fora. Continuaremos a trabalhar e certamente teremos grandes resultados pela frente. O ambiente aqui é complicado, são jogos difíceis para qualquer equipa que vem cá jogar. A nossa equipa tem muita qualidade, seja com jogadores da formação como da equipa principal. Somos todos um, somos todos o Benfica. Somos grandes jogadores. Trabalhos em prol de uns pelos outros, só assim conseguimos crescer como equipa. Jogaremos em todas as competições sempre para ganhar."