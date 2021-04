Gedson vai ser 'devolvido' ao Benfica e futuro pode passar por França

Cedido até final da temporada ao Galatasaray, Gedson Fernandes não convenceu os responsáveis turcos e, segundo o jornal 'Fotomaç', será 'devolvido' em junho ao Benfica. De acordo com a publicação turca, o Galatasaray depositava grandes expectativas no jovem português, de 22 anos, e planeava até tentar um segundo empréstimo para a próxima temporada, mas aquilo que Gedson demonstrou até agora fez o clube mudar de opinião.





Por outro lado, o 'Fotomaç' adianta que de França há já um clube interessado em contratar o médio e já terão até existido conversações nesse sentido. Trata-se do Marselha, que estará no mercado em busca de uma alternativa a Olivier Ntcham, médio contratado ao Celtic que ainda não convenceu desde que foi contratado.Note-se que Gedson disputou esta temporada nove encontros pelo Galatasaray, sendo que em seis deles foi substituído no decurso das partidas e num outro foi lançado na segunda parte.