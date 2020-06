Gelson Fernandes: «Seferovic é lutador e vai voltar ao onze»

Gelson Fernandes acredita que Seferovic dará a volta por cima e terminará ainda esta época com estatuto de titular. O companheiro de seleção do avançado benfiquista mantém a convicção pelo facto de conhecer bem o espírito guerreiro do internacional suíço.

“O Haris [Seferovic] teve uma última época muito boa. Agora, está a lutar. Vemos que está a sofrer. É um jogador que precisa da confiança do treinador. Na seleção, em situação semelhante, teve grandes lutas para ganhar o seu lugar. E conseguiu. É um lutador, com um coração enorme”, começou por dizer o médio do Eintracht Frankfurt em entrevista ao canal televisivo suíço MySports, convencido de que a mudança chegará: “O Haris está a fazer pela vida. É a maior qualidade que ele tem. Estou certo de que vai voltar. Não tenho dúvidas disso, porque ele não vai desistir.”

Gelson Fernandes, 33 anos, ajudou a eliminar o Benfica da Liga Europa na última época – após a derrota na Luz (4-2), os alemães venceram por 2-0 – e conhece bem Seferovic da seleção helvética, garantindo que o dianteiro irá ultrapassar em breve a fase complicada que vive. Nesta época, recorde-se, o camisola 14 até arrancou como opção inicial, mas foi perdendo espaço na mesma medida em que Vinícius começou a mostrar serviço. Desde outubro do ano passado, fez apenas um par de jogos como titular no campeonato (Santa Clara, à 11ª jornada, e Aves, à 16ª), tendo muito curtos os números de faturação. Até ao momento, são apenas dois os golos na Liga, festejados precisamente na dita fase inicial, contra Paços de Ferreira (1ª jornada) e Moreirense (6ª).

A estes, Seferovic acrescentou os tiros certeiros ante RB Leipzig e Lyon, na Champions, em jogos que saltou do banco de suplentes e nos quais viu a equipa perder.