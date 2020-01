Gémeos Martim e Rudi Almeida assinam contrato de formação

Os gémeos Martim Almeida e Rudi Almeida assinaram esta segunda-feira contrato de formação com o Benfica, segundo anunciou o site oficial dos encarnados.





Os dois jogadores, com 14 anos cada, chegaram esta temporada ao Benfica Campus depois de uma temporada no Fátima. Antes, o avançado e médio haviam estado ligados ao Sporting durante duas épocas.Martim Almeida e Rudi Almeida são presença habitual no campeonato nacional de iniciados pelo Benfica.