Geovanni e o golo pelo Benfica que ainda é lembrado em Inglaterra: «Na época não percebi a importância»

O antigo avançado brasileiro Geovanni, que foi jogador do Benfica entre 2002 e 2006, recordou ao site do Manchester City momentos da sua carreira, que terminou em 2013, e como um golo ao serviço da formação encarnada ainda hoje é lembrado.





Geovanni recorda o golo marcado pelo Benfica ao Manchester United, na Liga dos Campeões, em 2005/2006, que colocou os encarnados os oitavos de final da prova europeia, afastando assim a formação inglesa da Champions."Foi muito importante para mim e para a equipa. Ajudei o Benfica a passar a uma etapa que nunca tinha alcançado antes. Na época não percebi o quão importante foi, só mais tarde. Muitos adeptos do Manchester City ainda hoje se recordam desse golo", afirmou Geovanni, que em Inglaterra jogou no Manchester City, em 2007/2008, e no Hull City, entre 2007 e 2010.