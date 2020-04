Gerárdi Gili: «Benfica estava 20 anos à nossa frente»

Gerárdi Gili acabou a carreira de futebolista no Marselha e ali começou a de treinador. Em 1989/90, o então técnico da formação francesa mediu forças com o Benfica na meia-final da Liga dos Campeões decidida pela célebre mão de Vata, que colocou as águias na final diante do AC Milan.





Apesar da aposta nas conquistas europeias, Gili documentou o atraso do Marselha há 30 anos. "Quando fomos jogar a casa do Benfica, percebemos que, em termos de instalações, eles estavam 20 anos à nossa frente. Todos os clubes com que jogámos na Liga dos Campeões tinham um centro de treinos, mas nós não. Todos foram com suas malas pela manhã e partiram com seus pertences para lavá-los em casa. Não havia ninguém para nos fazer isso", vincou o treinador, hoje com 67 anos, à publicação 'So Foot'. "Estávamos a trabalhar em condições que hoje seriam consideradas como as de um clube amador", deixou claro.Sobre o lance que decidiu a meia-final a favor dos encarnados, Gili sublinhou que se tratou de um "flagrante erro de arbitragem" que privou o Marselha de uma final da então Taça dos Campeões Europeus."O Bernard Tapie entendeu imediatamente que os clubes são arbitrados de maneira diferente, de acordo com sua reputação", explicou.