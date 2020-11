Germán Conti acaba empréstimo e regressa ao Benfica

O Atlas oficializou esta quarta-feira o fim do empréstimo de Germán Conti, que estava cedido pelo Benfica até ao final de dezembro, confirmando o cenário apontado por Record. Desta feita, o central argentino de 1,93 metros regressa mais cedo à Luz e procura agora colocação.





Ao todo, o defesa, de 26 anos, que as águias compraram em 2018 ao Colón por 4,7 milhões de euros cumpriu 21 jogos oficiais pelos mexicanos, tendo apontado um golo. Conti tem contrato válido com as águias até junho de 2023.