Germán Conti: «O Colón é a minha vida. Sei muito bem que vou voltar»

Germán Conti, defesa-central argentino atualmente emprestado pelas águias aos mexicanos do Atlas, não escondeu, em direto para a página de Instagram do Colón, o amor que sente pelo antigo clube e a vontade de um dia regressar a um sítio onde foi feliz.





"Eu sempre disse que o Colón é a minha vida. É tudo para mim e sonho voltar um dia. Sei muito bem que vou voltar. Oxalá seja com muitos jogadores que tenham sentido de pertença e muitas aspirações para conquistar títulos", confessou.Contratado pelo Benfica no verão de 2018, Germán Conti somou apenas 10 encontros pelos encarnados, tendo ainda apontado um golo com a camisola das águias.