A original confirmação de Conti no Benfica

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação de Germán Conti para as próximas cinco temporadas. O central argentino, de 23 anos, deixa o Colón onde havia jogado toda a carreira para tentar a primeira experiência futebolística fora do país-natal e da cidade onde nasceu, Santa Fé. jogador despediu-se esta tarde , através das redes sociais, de todas as pessoas que marcaram o seu percurso na Argentina na carreira enquanto jogador do Colón.

Autor: Flávio Miguel Silva