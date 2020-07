Gerson diz que vai continuar no Flamengo: «Se me apetecer até renovo e ninguém sabe»

Gerson tem sido apontado como um dos jogadores pretendidos por Jorge Jesus para reforçar o plantel do Benfica na próxima época mas o médio, que no último ano foi um dos jogadores mais utilizados pelo técnico português no Flamengo, garante que vai manter-se no clube carioca.





"Claro que eu vou continuar. Tenho contrato com o Flamengo, estou muito feliz aqui, a minha família está feliz. Se me apetecer até renovo e ninguém sabe (risos). Em primeira mão. Como costumo dizer, voltei a sentir prazer de jogar futebol. Voltei para a minha casa, perto da minha família e dos meus amigos. Agora é continuar a trabalhar forte, com foco no Flamengo. Daqui a pouco começa o campeonato e há que ter foco para continuarmos a poder comemorar mais títulos, se Deus quiser", afirmou Gerson em entrevista à Globo.O pai e empresário de Gerson, Marcão Santos, também aponta para a renovação com o Flamengo. "Temos respeito e uma relação excelente com o Flamengo. O Gerson está feliz e em casa. Reencontrou a felicidade de jogar futebol. Aos poucos vamos conversando e evoluindo sobre o assunto. É uma conversa tranquila e simples pela relação entre as partes", justifica.

O jogador de 23 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em 11 milhões de euros, mas tem uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.