Gerson e o interesse do Benfica: «Até agora não recebi nenhuma proposta»

Gerson, médio brasileiro do Flamengo e um dos alvos do Benfica para a próxima temporada, afirmou, esta quarta-feira, durante uma conferência de imprensa realizada no Ninho do Urubu, desconhecer qualquer proposta das águias pelo seu passe, revelando que se encontra totalmente focado no Flamengo.





"Em nenhum momento [teve uma conversa com Jorge Jesus sobre o Benfica]. Quando o Mister saiu, não tivemos contato. Até na despedida que ele veio aqui, eu não pude vir. Está a sair muita coisa na Internet, como sai sempre, mas para mim não chegou nada. O meu foco é no Flamengo, estou feliz aqui. Estou doido para começar o Campeonato Brasileiro e começar a jogar logo.""Não tivemos muitos contactos com ele desde que saiu, mais por mensagens apenas. Foi uma decisão pessoal dele, temos de respeitar e agradecer a ele por tudo, que Deus o abençoe mas o Flamengo continua", concluiu.