Gestores benfiquistas apoiam candidatura de Noronha Lopes

Um grupo composto por sócios e adeptos do Benfica decidiu apoiar a candidatura de João Noronha Lopes às eleições do clube, agendadas para o dia 30. A lista integra, para já, 15 nomes com ligações várias empresas nacionais e multinacionais.





"Somos gestores de primeira linha em grandes empresas portuguesas e multinacionais, algo que acumulamos com a nossa paixão pelo Benfica.Consideramos João Noronha Lopes um profissional de excelência, um gestor de dimensão internacional e alguém que compreende os desafios que o Benfica tem pela frente.É esta invulgar combinação de paixão pelo Benfica e preparação profissional, desenvolvida em organizações multinacionais e ambientes de elevada exigência e complexidade, que tornam João Noronha Lopes a melhor escolha para Presidente do Sport Lisboa e Benfica."Os primeiros subscritores deste manifesto de apoio a João Noronha Lopes:- Francisco Cary: Administrador Executivo da CGD, Chairman da Caixa BI, Chairman da Caixa Geral Brasil, Vogal Não-Executivo do Conselho de Administração da Fidelidade- João Moreira Rato: Economista e gestor, Chairman do Banco CTT, Ex-Presidente do IGCP- João Miranda: Chairman Grupo Frulact- José Galamba de Oliveira: Membro do Conselho de Administração do Banco BIG, Presidente da Associação Portuguesa de Seguros, Membro do Comité de Remunerações da REN, Ex-CEO da Accenture Portugal- Manuel Mota: CEO Mota Engil Africa- Pedro Penalva : CEO Aon Portugal- José Alexandre Silva: Administrador Executivo da Mondelez Portugal- Aulácio da Costa Almeida: Gestor, CEO da Ourtime- Francisco Simão: Gestor, Senior Advisor na McKinsey, Administrador Não-Executivo na Renova, Ex-Head of Strategy & Development CTT- Martim Avillez Figueiredo: Gestor, Associado da Fabstart e da CoRe Capital Partners. Ex-COO da Impresa- Bruno Mendes Martinho: Administrador da Accenture- Nuno Chung: Administrador Executivo da EDP Global Solutions- João Cília: Diretor geral da Wells- Albano Homem de Melo: Empresário- Ricardo Chaves: Gestor