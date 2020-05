«O Yony pode voltar ao Benfica caso o Corinthians não o compre»

O empresário de Yony González, Gianluca de Franco, explicou que o extremo colombiano poderá regressar ao Benfica caso o Corinthians não acione a cláusula de compra obrigatória no valor de três milhões de euros.





"O Corinthians pode comprá-lo ao final de junho. Caso isso não aconteça, podemos voltar ao Benfica onde ele tem mais quatro anos de contrato", explicou em declarações à rádio Caracol, apontando à saída face à pouca utilização no Timão."O Corinthians é um grande clube e ele foi um pedido do treinador. Infelizmente, jogou apenas quatro partidas até agora. Não sabemos quando poderá ser reiniciada a liga no Brasil", vincou o agente do jogador colombiano de 25 anos.Recorde-se que Yony assinou pelo Benfica em janeiro depois de findar contrato com o Fluminense.