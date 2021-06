Gil Dias é hoje apresentado no Benfica

Embora já treine com os novos companheiros desde segunda-feira, dia em que arrancou a preparação no campo, Gil Dias é apresentado hoje. Os encarnados oficializaram a sua contratação no final da semana passada, mas desta vez o futebolista terá oportunidade de partilhar publicamente as suas expectativas no arranque da nova etapa da carreira.





Segundo reforço dos encarnados para 2021/22, depois do avançado Rodrigo Pinho, Gil Dias, de 24 anos, tem feito carreira como extremo, ainda que Jorge Jesus o veja como solução para o flanco esquerdo da defesa, agora que Nuno Tavares está de saída. O português assinou um contrato válido até 2026, tendo o Benfica desembolsado 1,5 milhões de euros para contratá-lo ao Monaco.