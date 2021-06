Benfica oficializa Gil Dias: o contrato e os valores da transferência

O Benfica anunciou a contratação de Gil Dias por cinco anos, tal como Record havia adiantado. As águias assinam com o extremo português - que também poderá fazer todo o corredor num sistema de três centrais -, depois de na última temporada ter atuado pelo Famalicão. As águias pagam perto de quatro milhões de euros pelo jogador que pertencia aos quadros do Monaco.





Segundo as águias, será apresentado nos próximos dias.Refira-se que o restaurante 'Rei dos Leitões', na Mealhada, já tinha revelado antes, através das redes sociais, que Gil Dias tinha assinado pelo Benfica. "Gil Dias realizou, hoje, dois sonhos de vida. Assinou contrato de jogador profissional pelo Sport Lisboa e Benfica e almoçou no Rei", pode ler-se na publicação do restaurante no Facebook.