Gilberto é alvo para a lateral do Benfica

O lateral-direito Gilberto, do Fluminense, é um alvo já definido por Jorge Jesus para reforçar o plantel dos encarnados. O emblema carioca pede 7 milhões de euros pelo passe do futebolista de 27 anos, um valor que as águias consideram excessivo, até pela idade do jogador. Por isso, querem fechar acordo por uma verba bastante inferior.

Outro nome que ganhou força nos últimos dias é o do médio do Willian Arão, que se junta ao avançado Bruno Henrique como um dos principais alvos do Flamengo. O emblema rubronegro não quer facilitar a venda de jogadores para o Benfica, até por causa da contestação dos adeptos, pelo que ambos, com cláusulas mais baixas, seriam alvos mais realistas.