Gilberto despede-se dos adeptos do Fluminense: «Venho realizar o meu sonho»

Gilberto assinou este sábado um contrato que o liga ao Benfica até junho de 2025, oficializando a ligação às águias no mesmo dia do guarda-redes Helton Leite. O lateral brasileiro despediu-se nas redes sociais do Fluminense, clube que representou nas últimas duas temporadas e meia.





"Hoje saio com a satisfação de dever cumprido, pela porta da frente. Venho realizar meu sonho, espero que vocês continuem a torcer por mim, assim como eu vou continuar a torcer por vocês. Quero deixar também a minha gratidão ao presidente Mário [Bittencourt], que sempre foi muito leal comigo e pode ter certeza que é recíproco. O carinho por vós vou guardar para sempre no meu coração. Estamos juntos. Um grande abraço", vincou através da conta pessoal de Instagram, aproveitando a ocasião para falar um pouco do emblema do Rio de Janeiro."A todos os adeptos do Fluminense, a todos aqueles os que me seguem, hoje venho aqui para me despedir. Despeço-me desse clube que me abriu as portas e se tornou a minha casa. Desde 2018, aprendi a amar e respeitar o Fluminense. Podem ter certeza que a cada minuto que entrei em campo entrei como se fosse por vós ali dentro para dar sempre o máximo de mim, dar o máximo pelos meus companheiros, por todos os funcionários que ali trabalham", reiterou o jogador de 27 anos pelo qual o Benfica vai pagar três milhões de euros.