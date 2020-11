Gilberto e Diogo Gonçalves não enchem as medidas

A grave lesão de André Almeida – foi operado aos ligamentos cruzado anterior e lateral interno do joelho direito, voltando apenas a competir na próxima época – abriu uma vaga no onze inicial e Jorge Jesus começou por tentar resolver o problema com o lançamento de Gilberto, começando depois a dar protagonismo também ao regressado Diogo Gonçalves. Ambos vêm sendo avaliados tendo em vista a necessidade de reforçar a lateral-direita em janeiro e a verdade é que não têm enchido as medidas ao treinador. Ao ponto deste já ter pedido a contratação de Guga (ver texto principal).

JJ apostou inicialmente no reforço contratado ao Fluminense por 3 milhões de euros. O camisola 2 tem sido titular nos jogos do campeonato até aqui mas nas duas últimas rondas (Boavista e Sp. Braga) foi rendido, não só por imperativo tático mas também pelas atuações aquém das exigências.

Nos últimos encontros da Liga Europa (Standard Liège e Rangers) a aposta já recaiu inicialmente em Diogo Gonçalves, sendo que ante os escoceses também acabou por ser substituído, numa altura em que a equipa perdia por 2-1 ao intervalo e jogava em desvantagem numérica, face à expulsão de Otamendi. Jesus reconhece qualidades em ambos os jogadores mas não está convencido de o problema esteja resolvido. Para o técnico, é preciso reforçar a lateral.