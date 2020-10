Gilberto e Diogo Gonçalves testados até janeiro

Gilberto e Diogo Gonçalves são os substitutos naturais de André Almeida e estarão em avaliação até janeiro. No imediato, serão as duas alternativas a Almeida, mas terão de provar o seu valor. Até à reabertura de mercado, Jorge Jesus e a estrutura de futebol farão uma avaliação dos dois jogadores e, se estes agradarem, a SAD não irá contratar ninguém. Se, por outro lado, a conclusão for outra, os encarnados irão estudar novas opções. Jorge Jesus sempre disse que queria duas alternativas de qualidade por posição.

Em Vila do Conde, o brasileiro contratado ao Fluminense, de 27 anos, foi o substituto de André Almeida. Fez a sua estreia oficial, depois de alguns minutos na pré-época. Para já, parte à frente de Gonçalves, que está ainda a adaptar-se à posição. O extremo de origem, que regressou à Luz após um empréstimo ao Famalicão, está a ser trabalhado por JJ e este já considerou que o internacional sub-21 português, de 23 anos, pode ser uma solução nesse posto. “É um miúdo formado no clube e em quem eu acredito muito. Acredito que pode dar mais noutra posição. A lateral? Sim”, respondeu o técnico, após a vitória em Famalicão, por 5-1, na abertura do campeonato.





