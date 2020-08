Gilberto e Helton Leite com contrato até 2025

Confirmados este sábado como reforços do Benfica, Helton Leite e Gilberto vincularam-se ao clube da Luz por cinco temporadas, até final da temporada 2024/25, segundo anunciaram os encarnados no seu site oficial. O guardião, de 29 anos, chega proveniente do Boavista, ao passo que o lateral, de 27, foi adquirido por 3 milhões de euros ao Fluminense.