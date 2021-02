Gilberto em dúvida para Moreira de Cónegos

Jorge Jesus confirmou este sábado que o lateral-direito brasileiro Gilberto está em dúvida para o jogo de amanhã frente ao Moreirense devido a problemas musculares.





"Ontem o Gilberto apareceu carregado muscularmente, depois do jogo com o Estoril. Hoje vai ser analisado pela equipa médica. Logo se vê se vai connosco para Moreira ou não. Temos o João [Ferreira] e o Diogo [Gonçalves] que jogou no Estoril e dá essa garantia", afirmou o técnico do Benfica, em conferência de imprensa.O treinador encarnado admitiu, também, que nesta fase da época tem mais opções e isso facilita as escolhas, embora se veja forçado a gerir a equipa por estar em três frentes. "Neste momento posso manter uma equipa tipo, porque tenho a maior parte dos jogadores disponíveis para treinar. Tirando o André Almeida e o Jardel. Os outros estão disponíveis e tenho possibilidade de ter a certeza de ter uma equipa mais tipo, mas também estando nestas três competições, jogando de 3 em 3 dias, forçosamente vou ter sempre de mexer em 2 ou 3 jogadores. Algumas sou eu que decido, outras sou obrigado em função das indicações físicas dos jogadores que têm poucos dias para recuperar. Agora é mais fácil ir á procura da equipa tipo, analisou.