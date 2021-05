O Benfica teve de suar para vencer na Choupana (1-3) depois de estar a perder desde o minuto 8, por golo de Pedrão. O mesmo Pedrão, na própria baliza, fez o empate. Gonçalo Ramos, entrado para o quarto de hora final, bisou na partida e confirmou a vitória das águias, deixando o Nacional perto da descida. O Benfica ainda pode sonhar com o segundo lugar.





Tozé Brito (músico): “Metade dos jogadores da 1ª parte não têm qualidade nem atitude para jogar no Benfica. Há que ter coragem para fazer a limpeza no plantel. Isto é ridículo. Na 2ª parte houve outra atitude. O Gonçalo Ramos já devia ter entrado na equipa há muito mais tempo.” *

António Raminhos (humorista): “O Benfica foi ao Nacional, mas o Gilberto foi o único a ver o nevoeiro. Quando procurava o Riascos, já ele tinha passado. O JJ é que vai continuar em dificuldades. Primeiro era a Covid e agora vai ser inventar desculpas para não apostar mais em Gonçalo Ramos.”

André Lima (ex-futsalista): “A 1ª parte não foi bem conseguida. Foi das piores que vi nesta época. Mostrou ser aquela equipa da montanha-russa, muito irregular. Com a entrada dos pesos-pesados na 2ª parte, o Benfica mudou por completo e era uma questão de tempo até marcar.”