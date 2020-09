Gilberto: «Já começamos a entender as ideias do míster»

Gilberto, defesa-direito do Benfica, falou numa vitória importante contra o Rennes (2-0), que serve de teste para o jogo com o PAOK, a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

À BTV, o jogador brasileiro reconheceu a evolução da equipa ao longo dos sete jogos de preparação. "A equipa está a evoluir a cada jogo, já começamos a entender as ideias do míster e estou confiante que nos vamos apresentar fortes contra o PAOK", referiu.

Questionado sobre a sua adaptação ao futebol português, o defesa admitiu que o início foi dificil por ter vindo de uma realidade competitiva diferente e que teve dificuldades no aspeto defensivo. Mas confessa que com o tempo corrigiu esses pormenores. "Estou a entender as ideias do míster no processo defensivo, para depois me soltar no ataque".