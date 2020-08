Gilberto já está a caminho de Lisboa para reforçar o Benfica

Para lá da chegada de Pedrinho, a manhã de sexta-feira contará com a chegada de mais um reforço para o Benfica. Gilberto, lateral direito contratado ao Fluminense, também aterrará em solo nacional às primeiras horas do dia de amanhã, chegando a Lisboa pelas 8h30, proveniente do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O momento da partida foi testemunhado pelo Globoesporte, conforme se pode ver na foto acima.





Contratado a troco de 3 milhões de euros, o lateral de 27 anos fará exames médicos nas águias nos próximos dias e deverá ser anunciado depois como reforço. Caso tudo decorrerá como esperado, Gilberto será o primeiro reforço a chegar à Luz neste defeso por indicação de Jorge Jesus.